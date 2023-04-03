Чернецова (Шаханова) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецова (Шаханова) Елена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1995

Муж: Чернецов Артем Анатольевич

Рождение ребёнка
10.06.2003

Дочь: Лика Артемовна

Отец ребёнка: Чернецов Артем Анатольевич

Рождение ребёнка
21.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернецов Артем Анатольевич

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