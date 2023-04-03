Чернецова (Шаханова) Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1995
Рождение ребёнка
10.06.2003
Дочь: Лика Артемовна
Отец ребёнка: Чернецов Артем Анатольевич
Рождение ребёнка
21.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернецов Артем Анатольевич