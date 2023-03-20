Гремяков Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Гремяков Николай
Мать: Гремякова Агриппина А
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гремяков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Гремякова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гремяков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гремякова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Гремякова Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно