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Гремяков Яков Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Гремяков Николай

Мать: Гремякова Агриппина А

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гремяков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Гремякова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гремяков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гремякова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гремяков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Гремякова Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремякова Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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