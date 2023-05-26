Келеваева Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келеваева Агафья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Келеваев Михаил Родионович

Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Келеваева Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Келеваев Корнил Родионович

Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Келеваев Федор Родионович

Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Келеваева Анна Родионовна

Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Келеваев Ларион Родионович

Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келеваев Родион Алексеевич

Смерть
Неизвестно