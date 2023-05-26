Келеваева Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Келеваев Михаил Родионович
Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Келеваева Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Келеваев Корнил Родионович
Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Келеваев Федор Родионович
Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Келеваева Анна Родионовна
Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Келеваев Ларион Родионович
Отец ребёнка: Келеваев Родион Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно