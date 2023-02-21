Кропотухин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотухин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кропотухин Мирон

Мать: Кропотухина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотухин Константин (1 сын)

Мать ребёнка: Кропотухина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (2 дочери)

Мать ребёнка: Кропотухина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (1 дочь)

Мать ребёнка: Кропотухина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотухин Николай

Мать ребёнка: Кропотухина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотухина Любовь

Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж
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