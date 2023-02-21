Кропотухин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кропотухин Мирон
Мать: Кропотухина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Константин (1 сын)
Мать ребёнка: Кропотухина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (2 дочери)
Мать ребёнка: Кропотухина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (1 дочь)
Мать ребёнка: Кропотухина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Николай
Мать ребёнка: Кропотухина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропотухина Любовь
Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж