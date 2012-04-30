Киреев Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.09.1945
Дата смерти30.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1945
Отец: Киреев Михаил Иванович
Бракосочетание
02.03.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.2012