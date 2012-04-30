Киреев Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Валерий Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.09.1945

Дата смерти

30.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1945

Отец: Киреев Михаил Иванович

Мать: Соболева Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.03.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.2012
Москва, город федерального значения Москва
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