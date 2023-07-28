Макарова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Александра

Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область