Кондрашева (Мухина) Анастасия Савватьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Мухина) Анастасия Савватьевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1894

Муж: Кондрашев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Дочь: Кондрашева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Карачева Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.

Дочь: Кондрашева Пелагея

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.

Сын: Кондрашев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кондрашев Александр

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
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