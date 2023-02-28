Кондрашева (Мухина) Анастасия Савватьевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Дочь: Кондрашева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Карачева Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.
Дочь: Кондрашева Пелагея
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.
Сын: Кондрашев Сергей Семенович
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кондрашев Александр
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно