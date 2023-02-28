Победённая (Бутко) Мария Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПобедённая (Бутко) Мария Кузминична

Победённая (Бутко) Мария Кузминична

avatar

Место рождения

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутко Кузьма Николаевич

Мать: не указана

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сердюк Устинья Филимоновна

Отец ребёнка: Победённый Филимон Иванович

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Терпелец Елена Филимоновна

Отец ребёнка: Победённый Филимон Иванович

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Победённый Яков Филимонович

Отец ребёнка: Победённый Филимон Иванович

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Победённый Филимон Иванович

Смерть
1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close