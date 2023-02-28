Победённая (Бутко) Мария Кузминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутко Кузьма Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сердюк Устинья Филимоновна
Отец ребёнка: Победённый Филимон Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Терпелец Елена Филимоновна
Отец ребёнка: Победённый Филимон Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Победённый Яков Филимонович
Отец ребёнка: Победённый Филимон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1904