Добряков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
21.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Информация с сайта ВНД - через поиск по ФИО: 1917 ? 1930 Добряков Николай Александрович (21.11.1883 - 1940-е годы) https://forum.vgd.ru/post/1596/71040/p2208803.htm
Работа или профессия
1908
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Псаломщик в церкви Спасско Поршенской церкви
Упоминание
22.12.1929
Не ведал этого и отец настоятель, протоиерей Николай Александрович Добряков, уважаемый пастырь, замечательный регент, своим незлобивым, добрым нравом оправдывавший свою фамилию. Собравшиеся избрали пр... Показать все
Упоминание
Неизвестно
15.Добряков Николай Александрович, 1917(?)~ январь 1930 (21.11.1883 - 1940-е годы). Окончил ВДС со званием студента. В 1904 - учитель Градинского земского училища Грязовецкого у., 10.12.1905 - рукопол... Показать все
Смерть
Неизвестно