Тягушева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягушева Валентина

Место рождения

г. Нижний Тагил

Дата рождения

01.05.1938

Дата смерти

15.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягушев Николай

Рождение ребёнка
13.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Николай

Рождение ребёнка
22.04.1963

Сын: Тягушев Виктор

Отец ребёнка: Тягушев Николай

Смерть
15.03.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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