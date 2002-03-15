Тягушева Валентина
Место рожденияг. Нижний Тагил
Дата рождения01.05.1938
Дата смерти15.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тягушев Николай
Рождение ребёнка
13.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тягушев Николай
Рождение ребёнка
22.04.1963
Сын: Тягушев Виктор
Отец ребёнка: Тягушев Николай
Смерть
15.03.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно