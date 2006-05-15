Тарасевич Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1937
Дата смерти15.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасевич Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2006
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область