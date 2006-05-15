Тарасевич Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасевич Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1937

Дата смерти

15.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасевич Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасевич Павел Дмитриевич

Смерть
15.05.2006
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область