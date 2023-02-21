Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мячин Григорий (?)

Отец ребёнка: Мячин Сйли (?) Ермолаевич

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795

Сын: Мячин Василиск (?)

Отец ребёнка: Мячин Сйли (?) Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Сйли (?) Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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