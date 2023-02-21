Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мячин Григорий (?)
Отец ребёнка: Мячин Сйли (?) Ермолаевич
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795
Сын: Мячин Василиск (?)
Отец ребёнка: Мячин Сйли (?) Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно