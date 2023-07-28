Дубровин Семён Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.04.1894
Дата смерти21.05.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1923
Дочь: Дворянкина Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Дубровина Аксинья Фёдоровна
Раскулачивание
Около 1937
Родился в 1894 г., Ульяновская обл., Баз.Сызганский р-н, Вороновка; Приговор: раскулачивание. Источник: УВД Ульяновской обл. https://base.memo.ru/person/show/2477949
Реабилитация осужденного
16.11.1999
Источник: УВД Ульяновской обл. https://base.memo.ru/person/show/2477949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1966
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область