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Дубровин Семён Михайлович

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Место рождения

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.04.1894

Дата смерти

21.05.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1923

Дочь: Дворянкина Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Дубровина Аксинья Фёдоровна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Раскулачивание
Около 1937
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Родился в 1894 г., Ульяновская обл., Баз.Сызганский р-н, Вороновка; Приговор: раскулачивание. Источник: УВД Ульяновской обл. https://base.memo.ru/person/show/2477949
Реабилитация осужденного
16.11.1999
Источник: УВД Ульяновской обл. https://base.memo.ru/person/show/2477949
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Аксинья Фёдоровна

Смерть
21.05.1966
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область