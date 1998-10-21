Толмачева (Гранаткина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти21.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1998