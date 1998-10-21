Толмачева (Гранаткина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Гранаткина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

21.10.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1998
Москва, город федерального значения Москва
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