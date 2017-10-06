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Дегтярева Полина Ивановна
Дегтярева Полина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.2017
Пол
Женский
Отец
Дегтярев Иван Андреевич
1992 г.р.
Мать
Дегтярева Ксения
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2017
Отец:
Дегтярев Иван Андреевич
Мать:
Дегтярева Ксения
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