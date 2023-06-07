Куксинская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1956
Дочь: Бритт Тамара Евгеньевна
Отец ребёнка: Куксинский Евгений Павлович
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
09.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куксинский Евгений Павлович
Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно