Куксинская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксинская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1956

Дочь: Бритт Тамара Евгеньевна

Отец ребёнка: Куксинский Евгений Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
09.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куксинский Евгений Павлович

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куксинский Евгений Павлович

Смерть
Неизвестно