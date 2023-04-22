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Вавилов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Вавилов Яков

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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