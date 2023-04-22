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Вавилов Михаил Яковлевич
Вавилов Михаил Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вавилов Яков
Около 1860 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец:
Вавилов Яков
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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