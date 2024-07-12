Селянинова (Чулкина) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.08.1970
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
По 1975
Место жительства
С 1975
Бракосочетание
09.08.1991
Рождение ребёнка
26.04.1992
Дочь: Черная Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Селянинов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1995
Дочь: Селянинова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Селянинов Андрей Николаевич