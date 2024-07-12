Селянинова (Чулкина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянинова (Чулкина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

10.08.1970

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 1975
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1975
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
09.08.1991

Муж: Селянинов Андрей Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.04.1992

Дочь: Черная Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Селянинов Андрей Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
31.08.1995

Дочь: Селянинова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Селянинов Андрей Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край

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