Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Яков Ильин
Отец ребёнка: Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вишняков Егор Ильин
Отец ребёнка: Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Илья Лаврентьев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексей Ильин
Отец ребёнка: Илья Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Лаврентьев
Смерть
Неизвестно