Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Яков Ильин

Отец ребёнка: Илья Лаврентьев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Илья Лаврентьев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Вишняков Егор Ильин

Отец ребёнка: Илья Лаврентьев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Илья Лаврентьев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексей Ильин

Отец ребёнка: Илья Лаврентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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