Кривов Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов Фёдор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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