Дымова Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1910 ст.
Дочь: Ласыгина Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович
Рождение ребёнка
?.10.1912
Сын: Дымов Яков Макарович
Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович
Рождение ребёнка
03.02.1915
Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно