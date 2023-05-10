Дымова Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымова Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1910 ст.

Дочь: Ласыгина Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.10.1912

Сын: Дымов Яков Макарович

Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1915

Сын: Дымов Семен Макарович

Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Дымов Герасим Макарович

Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дымов Алексей Макарович

Отец ребёнка: Дымов Макар Степанович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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