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Матюкова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1900

Дата смерти

23.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1925

Сын: Матюков Федор Петрович

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
1928

Сын: Матюков Михаил

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
1930

Сын: Матюков Иван

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
1933

Сын: Матюков Сергей

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
1937

Сын: Матюков Александр

Отец ребёнка: Матюков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Петр

Смерть
23.10.1973
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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