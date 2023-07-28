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Стогов Родион Осипович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Стогов Осип

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Стогов Иван Родионов

Мать ребёнка: Стогова Василиса Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акилина Родионова

Мать ребёнка: Стогова Василиса Степанова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акулина Родионова

Мать ребёнка: Стогова Василиса Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стогова Василиса Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1814