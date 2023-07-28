Стогов Родион Осипович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Стогов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Стогов Иван Родионов
Мать ребёнка: Стогова Василиса Степанова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акилина Родионова
Мать ребёнка: Стогова Василиса Степанова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акулина Родионова
Мать ребёнка: Стогова Василиса Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814