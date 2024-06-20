Стипаренко (Степеренкова) Феодора Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стипаренко (Степеренкова) Феодора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степеренков Маркел Семенович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Ульдрих (Степеренко) Анисия Маркеловна

Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович

Рождение ребёнка
14.06.1900

Дочь: Степеренков (Степеренков) Антонина Маркеловна

Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.09.1902

Сын: Степеренков Георгий Маркелович

Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Степеренков Алексей Маркелович

Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Степеренков Михаил Маркелович

Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.06.1911

Сын: Стипаренко (Степеренков) Николай Маркелович

Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Степеренков Александр Маркелович

Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Алупка, Ялта, Республика Крым

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