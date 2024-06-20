Стипаренко (Степеренкова) Феодора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Ульдрих (Степеренко) Анисия Маркеловна
Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович
Рождение ребёнка
14.06.1900
Дочь: Степеренков (Степеренков) Антонина Маркеловна
Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович
Рождение ребёнка
04.09.1902
Сын: Степеренков Георгий Маркелович
Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Степеренков Алексей Маркелович
Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович
Рождение ребёнка
27.09.1907
Сын: Степеренков Михаил Маркелович
Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович
Рождение ребёнка
27.06.1911
Сын: Стипаренко (Степеренков) Николай Маркелович
Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Степеренков Александр Маркелович
Отец ребёнка: Степеренков Маркел Семенович
Смерть
Неизвестно
Алупка, Ялта, Республика Крым