Самосадкина (Софронова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самосадкина (Софронова) Анна

Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1935

Дата смерти

05.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935

Отец: Софронов Радион

Мать: Софронова ?

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1960

Сын: Самосадкин Николай

Отец ребёнка: Самосадкин Александр

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1966

Сын: Самосадкин Владимир

Отец ребёнка: Самосадкин Александр

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самосадкин Александр

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.06.1995
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Почечно-печёночная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище №4
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