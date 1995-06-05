Самосадкина (Софронова) Анна
Место рождения
Дата рождения13.02.1935
Дата смерти05.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935
Отец: Софронов Радион
Мать: Софронова ?
Рождение ребёнка
11.12.1960
Сын: Самосадкин Николай
Отец ребёнка: Самосадкин Александр
Рождение ребёнка
15.08.1966
Сын: Самосадкин Владимир
Отец ребёнка: Самосадкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самосадкин Александр
Смерть
05.06.1995
Причина смерти: Почечно-печёночная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Кладбище №4