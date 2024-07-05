Седова Мария Ивановна До 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Седова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Между 1892 и 1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1891

Муж: Седов-Федосеев Николай Ильич

Смерть
Между 1892 и 1894
Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.

Дочь: Седова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Седов-Федосеев Николай Ильич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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