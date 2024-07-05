Седова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиМежду 1892 и 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1891
Смерть
Между 1892 и 1894
Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.
Дочь: Седова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Седов-Федосеев Николай Ильич
Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область