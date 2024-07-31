Маслова Екатерина Ивановна
Место рожденияПетровская, Льговской округи, Курской губернии
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Матвей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Маслов Казьма
Отец ребёнка: Маслов Матвей
Рождение ребёнка
1802
Сын: Маслов Федор Рекрут С 1837 Г.
Отец ребёнка: Маслов Матвей
Рождение ребёнка
1809
Сын: Маслов Роман
Отец ребёнка: Маслов Матвей
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Маслова) Василиса
Отец ребёнка: Маслов Матвей
Рождение ребёнка
1818
Сын: Маслов Иван
Отец ребёнка: Маслов Матвей
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Маслова) Степанида
Отец ребёнка: Маслов Матвей
Смерть
Неизвестно