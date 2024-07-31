Маслова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Екатерина Ивановна

Место рождения

Петровская, Льговской округи, Курской губернии

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Матвей

Рождение ребёнка
1790

Сын: Маслов Казьма

Отец ребёнка: Маслов Матвей

Рождение ребёнка
1802

Сын: Маслов Федор Рекрут С 1837 Г.

Отец ребёнка: Маслов Матвей

Рождение ребёнка
1809

Сын: Маслов Роман

Отец ребёнка: Маслов Матвей

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Маслова) Василиса

Отец ребёнка: Маслов Матвей

Рождение ребёнка
1818

Сын: Маслов Иван

Отец ребёнка: Маслов Матвей

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Маслова) Степанида

Отец ребёнка: Маслов Матвей

Смерть
Неизвестно

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