Ларин Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1952

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2006