Ларин Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1952
Дата смерти07.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2006