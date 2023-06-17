Несветайлов Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Несветайлов Павел Филиппович
Мать: Несветайлова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветайлов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Несветайлова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несветайлова Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Несветайлова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несветайлова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Несветайлова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несветайлова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Несветайлова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Несветайлова Ольга
Смерть
Неизвестно