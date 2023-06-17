Несветайлов Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветайлов Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Несветайлов Павел Филиппович

Мать: Несветайлова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветайлов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Несветайлова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несветайлова Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Несветайлова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несветайлова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Несветайлова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несветайлова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Несветайлова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несветайлова Ольга

Смерть
Неизвестно