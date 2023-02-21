Матрона Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1745 --- ИВ-1746 Матрона Илларионова 24=1722 ИВ-1747 Матрона Илларионова 23=1724 ИВ-1748 Матрона Илларионова 23=1725 МК-1748 01.01.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Прохора Григорьева сын Васили... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1748
Сын: Василий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Григорьев
ИВ-1748 Василия нет МК-1748 01.01.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Прохора Григорьева сын Василий ИВ-1749 --- ИВ-1750 Василий 3=1747 ИВ-1751 Василий 7=1744 ИВ-1752 Василий 6=1746 ИВ-1753 Василей 2... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Григорьев
Смерть
Неизвестно