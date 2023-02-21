Матрона Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Илларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1745 --- ИВ-1746 Матрона Илларионова 24=1722 ИВ-1747 Матрона Илларионова 23=1724 ИВ-1748 Матрона Илларионова 23=1725 МК-1748 01.01.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Прохора Григорьева сын Васили... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1748

Сын: Василий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Григорьев

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1748 Василия нет МК-1748 01.01.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Прохора Григорьева сын Василий ИВ-1749 --- ИВ-1750 Василий 3=1747 ИВ-1751 Василий 7=1744 ИВ-1752 Василий 6=1746 ИВ-1753 Василей 2... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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