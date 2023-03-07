Кислов Павел Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислов Павел Иосифович

Кислов Павел Иосифович

avatar

Место рождения

Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

12.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Левакова Анна Павловна

Мать ребёнка: Кислова Наталья Ивановна

Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислова Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Образование
Неизвестно
грамотный
Смерть
Неизвестно
Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Приходское кладбище Рождественской церкви с. Рождествено
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close