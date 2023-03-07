Кислов Павел Иосифович
Место рождения
Дата рождения12.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Левакова Анна Павловна
Мать ребёнка: Кислова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислова Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Образование
Неизвестно
грамотный
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Приходское кладбище Рождественской церкви с. Рождествено