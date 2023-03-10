Калашников Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова Нелли Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова Нелли Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан