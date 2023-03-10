Калашников Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова Нелли Ивановна

Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
?.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова Нелли Ивановна

Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Нелли Ивановна

Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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