Олешкевич Регина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1966
Сын: Олешкевич Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Олешкевич Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олешкевич Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Олешкевич Владимир
Смерть
Неизвестно