Олешкевич Регина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич Регина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1966

Сын: Олешкевич Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Олешкевич Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олешкевич Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Олешкевич Владимир

Смерть
Неизвестно
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