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Константинов Петр Михайлович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Рождение ребёнка
06.09.1809 ст.

Сын: Константинов Иосиф Петрович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 48
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Константинов Деомид Петрович

Мать ребёнка: Константинова Ненала Николаевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Константинова Ненала Николаевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ненала Николаевна

Смерть
Неизвестно
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