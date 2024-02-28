Константинов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Рождение ребёнка
06.09.1809 ст.
Сын: Константинов Иосиф Петрович
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 48
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Константинов Деомид Петрович
Мать ребёнка: Константинова Ненала Николаевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Константинова Ненала Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно