Комаров Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Комаров Максим
Мать: Комарова Авдотья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мотова Екатерина
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Татьяна
Смерть
Неизвестно