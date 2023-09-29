Комаров Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Комаров Максим

Мать: Комарова Авдотья

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мотова Екатерина

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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