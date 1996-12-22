Черненко (Кошкина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко (Кошкина) Евдокия Павловна

Черненко (Кошкина) Евдокия Павловна

avatar

Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

09.08.1938

Дата смерти

22.12.1996

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1938

Отец: Кошкин Павел

Мать: Кошелева Василиса Васильевна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черненко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черненко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Иван Васильевич

Смерть
22.12.1996
Благодатное, Петровский, Ставропольский край