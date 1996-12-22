Черненко (Кошкина) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения09.08.1938
Дата смерти22.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1938
Отец: Кошкин Павел
Рождение ребёнка
19.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1996