Кушнир Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

13.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.56

Дочь: Качка Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кушнир Ирина Егоровна-Яковлевна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.61

Сын: Кушнир Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кушнир Ирина Егоровна-Яковлевна

Рождение
23.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнир Ирина Егоровна-Яковлевна

Смерть
13.03.1973
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