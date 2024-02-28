Кушнир Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти13.03.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.56
Дочь: Качка Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кушнир Ирина Егоровна-Яковлевна
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.61
Сын: Кушнир Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кушнир Ирина Егоровна-Яковлевна
Рождение
23.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1973