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(Leomar) Lena
(Leomar) Lena
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Leomar Ado
1756 г.р.
Мать
Leomar Liso
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1789
Отец:
Leomar Ado
Мать:
Leomar Liso
Смерть
Неизвестно
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