(Leomar) Lena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Leomar) Lena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1789

Отец: Leomar Ado

Мать: Leomar Liso

Смерть
Неизвестно