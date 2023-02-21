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Гайст Артур Адольфович
Гайст Артур Адольфович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.38
Пол
Мужской
Отец
Гайст Адольф Иоганесович
Мать
Биркгейм Эмилия Фридриховна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.38
Отец:
Гайст Адольф Иоганесович
Мать:
Биркгейм Эмилия Фридриховна
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