Никитин Роман Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Роман Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Никитина Анна

Рождение ребёнка
26.08.2016

Дочь: Никитина Дарья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.2020

Дочь: Никитина Елизавета

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Анастасия

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