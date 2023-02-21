Никитин Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1982
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Никитина Анна
Рождение ребёнка
26.08.2016
Дочь: Никитина Дарья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.2020
Дочь: Никитина Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Анастасия