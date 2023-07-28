Савинова (Савинова) Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно