Савинова (Савинова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Сын: Савинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Савинов Иван Михайлович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно