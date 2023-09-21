Тимкович или Тимковский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимкович или Тимковский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: Тимкович Парасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимкович Парасковья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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