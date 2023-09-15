Барщевская (Жедик) Анна Иософовна
Место рождения
Дата рождения22.12.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1980
Отец: Жедик Иосиф Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Юрьевна
Отец ребёнка: Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барщевский Виктор Валерьевич
Отец ребёнка: Барщевский Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барщевская Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Барщевский Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барщевский Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Барщевский Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барщевский Валерий