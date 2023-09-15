Барщевская (Жедик) Анна Иософовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барщевская (Жедик) Анна Иософовна

Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

22.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1980

Отец: Жедик Иосиф Тимофеевич

Мать: Жедик Валентина Андреевна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Юрьевна

Отец ребёнка: Юрий

Липники, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Юрий

Липники, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барщевский Виктор Валерьевич

Отец ребёнка: Барщевский Валерий

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барщевская Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Барщевский Валерий

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барщевский Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Барщевский Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барщевский Валерий

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