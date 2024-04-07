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Тимофеева Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939

Отец: не указан

Мать: Петина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1957

Сын: Кобылин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Кобылин Александр Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1965

Дочь: Кобылина Марина Александровна

Отец ребёнка: Кобылин Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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