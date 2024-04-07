Тимофеева Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939
Отец: не указан
Мать: Петина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1957
Сын: Кобылин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Кобылин Александр Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1965
Дочь: Кобылина Марина Александровна
Отец ребёнка: Кобылин Александр Петрович
Смерть
Неизвестно