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Паршакова Мария Якимовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.04.1909

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909

Отец: Короткевич Яким Федорович

Мать: Калугина Анна Ефимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1936

Сын: Коровин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Паршаков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Паршаков Григорий Сысоевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Паршаков Григорий Сысоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршаков Григорий Сысоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Алексей Яковлевич

Смерть
1992
Пермь, Пермский, Пермский край
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