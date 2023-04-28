Паршакова Мария Якимовна
Место рождения
Дата рождения14.04.1909
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909
Отец: Короткевич Яким Федорович
Мать: Калугина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
25.05.1936
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Паршаков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Паршаков Григорий Сысоевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Паршаков Григорий Сысоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Пермь, Пермский, Пермский край