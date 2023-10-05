Гурьянова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1908
Дочь: Артюхова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гурьянов Андрей
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гурьянов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Гурьянов Андрей
Смоленская обл., Сычевский р-н, дер. Кузмино
Смерть
Неизвестно