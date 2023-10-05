Гурьянова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1908

Дочь: Артюхова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гурьянов Андрей

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гурьянов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Гурьянов Андрей

Смоленская обл., Сычевский р-н, дер. Кузмино
Смерть
Неизвестно
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