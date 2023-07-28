Катаев Исаакий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.05.1865 ст.
Отец: Катаев Георгий Ульянович
Мать: Катаева Анна Григорьевна
47. 23 мая родился, 30 мая 1865 г. крещён Исаакий. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Очеркского завода ма... Показать все
Крещение
30.05.1865 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно