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Катаев Исаакий Георгиевич

Место рождения

Шапочки

Дата рождения

23.05.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1865 ст.

Отец: Катаев Георгий Ульянович

Мать: Катаева Анна Григорьевна

47. 23 мая родился, 30 мая 1865 г. крещён Исаакий. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Очеркского завода ма... Показать все
Крещение
30.05.1865 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно