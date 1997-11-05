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Чекалов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1928

Дата смерти

05.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928

Отец: Чекалов Василий Иосифович

Мать: Чекалова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
26.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Дарья Михайловна

Смерть
05.11.1997
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