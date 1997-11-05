Чекалов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1928
Дата смерти05.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928
Рождение ребёнка
10.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1997