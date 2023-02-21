Крайнева (Кучерова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнева (Кучерова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеров Иван Кондратьевич

Мать: Кучерова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайнева Елизавета

Отец ребёнка: Крайнев ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнев Василий

Отец ребёнка: Крайнев ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайнева Мария

Отец ребёнка: Крайнев ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнев ? ?

Смерть
Неизвестно
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