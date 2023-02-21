Крайнева (Кучерова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучеров Иван Кондратьевич
Мать: Кучерова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайнева Елизавета
Отец ребёнка: Крайнев ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнев Василий
Отец ребёнка: Крайнев ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайнева Мария
Отец ребёнка: Крайнев ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крайнев ? ?
Смерть
Неизвестно