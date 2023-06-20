Майорова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1968

Сын: Майоров Олег Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Андрей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности